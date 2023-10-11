Російських військових охопила криза психічного здоров'я, – розвідка

Окупанти не можуть забезпечити достатню ротацію і відновлення сил з поля бою.

За даними британської розвідки, у грудні 2022 року російські психологи виявили близько 100 000 військовослужбовців, які страждають на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х.

"Російські військові не в змозі забезпечити достатню ротацію і відновлення сил з поля бою. На цю проблему звертали увагу багато командирів, включаючи колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова, який був відсторонений від командування в липні 2023 року", — додали у розвідці.

Російські лікарі відправляють на фронт військовослужбовців, які непридатні для участі в бойових діях.

"Через недостатню турботу про психічне здоров'я своїх солдатів і їх придатності до ведення бойових дій, бойова ефективність Росії залишається на неоптимальному рівні", — зазначають у розвідці.

Нагадаємо, за даними Британської розвідки, Кремль готується до затяжної війни з Україною й планує спрямувати 30% загальних видатків держбюджету на війну у 2024 році.