Головний рабин України порівняв фото своїх онуків, які ховаються в укриттях від атак РФ в Україні та від атак ХАМАС в Ізраїлі

Головний рабин України Асман Моше Реувен порівняв фото своїх онуків, які ховаються в укриттях від атак РФ в Україні та від атак ХАМАС в Ізраїлі.

“На першому фото мої онуки ховаються від ракет російських терористів на Київщині, в перші дні жахливого вторгнення в Україну. Пізніше разом із тисячами людей ми евакуювали їх до Ізраїлю та Європи. На другому фото ті ж люди, але ховаються від ракет терористів з ХАМАС… Два різні куточки світу, але такий спільний біль і боротьба... Мені розривається серце, коли я бачу ці обличчя, але я вірю, що світло правди і віри проведе нас через ці випробування”, - написав Асман Моше Реувен.

Він розповів, що молиться Всевишньому, щоб він пролив свій гнів і лють на кожного, хто причетний до терору мирного населення.

At the first photo, my grandchildren are hiding from the rockets of russian terrorists in the Kyiv region, in the first days of the terrible invasion in Ukraine



Later, together with thousands of people, we evacuated them to Israel and Europe



In the second photo, the same… pic.twitter.com/JSBvkX6Alr — Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) October 11, 2023

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський закликав всіх лідерів відвідати Ізраїль. Президент України вважає, що це буде важливим жестом підтримки.

Раніше МЗС Ізраїлю опублікувало список країн, чиї громадяни постраждали від нападу ХАМАС. У списку вбиті, взяті в полон та зниклі безвісти. Зазначимо, що у списку вказані два вбиті українці, але нещодавно МЗС України повідомило про третю жертву серед громадян України.