Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: одна людина загинула, двоє поранених

Протягом минулої доби, 10 жовтня, окупаційні війська 22 рази атакували цивільне населення Донецької області. Росіяни вбили людину та двох осіб поранили.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Армія РФ накрила вогнем 16 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Лиман, смт Желанне, Курдюмівка, Неліпівка, Очеретине, села Дружба, Катеринівка, Ласточкине, Нетайлове, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Первомайське, Предтечине.

Ворог застосував авіацію, БПЛА, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію, танки. Пошкоджені 19 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, залізничний вокзал, котельню, господарчі споруди, ЛЕП, транспортні засоби.

Унаслідок артилерійського обстрілу у Красногорівці загинула людина. У селі Катеринівка росіяни поранили 16-річну дитину. Ще одну цивільну особу травмовано в Неліпівці.

З "Ураганів" та артилерії окупанти обстріляли Очеретине, зруйнували 2 приватних будинки, інфраструктуру. Желанне російські війська накрили з РСЗВ "Ураган", пошкодили 6 приватних осель.

Нагадаємо, протягом доби 9 жовтня армія РФ завдала 10 ударів по мирному населенню Донеччини. Ворог застосував авіацію, РСЗВ "Град", артилерію. Загинула людина, четверо цивільних дістали поранення.