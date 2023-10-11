"Зима буде холоднішою, але не екстремальною. І ми готові до цього", - Чернишов

НАК "Нафтогаз" забезпечить природним газом усіх споживачів. Більшість договорів вже підписано.

Про це в інтерв`ю LB.ua заявив голова правління НАК Олексій Чернишов.

"Попередній опалювальний сезон був для нас дуже нервовим. З огляду на те, що ми накопичували додатковий об’єм газу протягом зими, звертаючись також до наших міжнародних партнерів. На початку зими нам вдалося забезпечити +1 млрд кубометрів газу завдяки підтримці країн G7, ЄБРР. Ми усвідомлюємо, що об’єктивно попередня зима була досить теплою… Ми ж витратили менші об’єми через кліматичні умови", - зазначив він.

За словами Чернишова, до цієї зими "Нафтогаз" готується відповідально.

"Чи очікуємо холоднішої? Зима буде холоднішою, але, за прогнозами, зокрема міжнародними, вона не очікується суворою та екстремальною. Тому досить упевнено входимо в зиму. А необхідність економії – дуже важлива тема. Для мене вона одна з пріоритетних. На жаль, Україна серед найбільш неефективних держав з погляду споживання енергії, зокрема, природного газу. І це має змінитися докорінно, має змінитися терміново. Тут є дві дороги. Перша – запровадження ринку енергії: вона має коштувати стільки, скільки коштує на ринку, щоб до неї було відповідне ставлення. Друга (те, що має відбуватися одночасно) — це запровадження енергоефективних заходів. Дуже важко мотивувати інвестиції в енергоефективність на рівні господарства (і маленького, і великого), коли ціна на енергію, зокрема природний газ, регульована", - підкреслив він.

Голова НАК упевнений, що заходи імплементації ринку енергії в Україні безпосередньо суттєво скоротять споживання.

"Вони будуть мотивувати енергоефективні проєкти, програми. І в цьому аспекті не перший рік є доступ до європейського фінансування. Але все це має відбуватися одночасно. Тобто ти не можеш розвивати енергоефективність, не відпускаючи ринок", - додав Чернишов.

Він наголосив, що "Нафтогаз" готовий забезпечити всіх споживачів природним газом.

"Ми накопичили відповідні об’єми, щоб зробити це… Незважаючи на всі ці процеси та певну традиційну політизацію перед початком опалювального сезону, запевняю наших споживачів – а це не тільки домогосподарства, а й муніципалітети, міста, громади, підприємства ТКЕ, – що ми активно укладаємо договори на постачання природного газу. З більшістю вже уклали й готові забезпечити стале проходження зими з погляду об’ємів, наших потужностей. У Києві зокрема", - сказав Чернишов.

Нагадаємо, що, за словами Чернишова, до початку зими в українських газосховищах буде накопичено понад 16 млрд кубометрів газу. Таких запасів абсолютно достатньо, щоб упевнено пройти зиму.

Як раніше повідомлялося, Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку.