На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання ХАМАС терористичною організацією

Наразі документ передано на розгляд керівництву.

​У Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання ХАМАС терористичною організацією
Фото: www.pointdebasculecanada.ca

У параламенті зареєстрували проєкт потанови "Про Заяву Верховної Ради України щодо засудження діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС і визначення її статусу як терористичної організації".

Відповідний проєкт постанови №10139 опублікований на сайті Ради. Його текст наразі відсутній.

Автор проєкту - народний депутат Олексій Гончаренко. 

Наразі документ передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, на Близькому Сході в перспективі може розпочатися велика війна. Те, що ми нині бачимо в Ізраїлі та Секторі Гази – це лише початок. Як заявили в самому ХАМАС, вони рік готувалися до зухвалої атаки на Ізраїль. У Лівані та Сирії теж не сиділи склавши руки – терористичні угруповання на кшталт «Хезболли» й автократичні режими – сателіти Ірану активно співпрацюють з Росією, отримують від неї зброю, гроші й агентурні дані. Докладніше - в матеріалі LB.ua "Україні час визнати ХАМАС терористичною організацією".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies