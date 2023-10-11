​У Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання ХАМАС терористичною організацією

У параламенті зареєстрували проєкт потанови "Про Заяву Верховної Ради України щодо засудження діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС і визначення її статусу як терористичної організації".

Відповідний проєкт постанови №10139 опублікований на сайті Ради. Його текст наразі відсутній.

Автор проєкту - народний депутат Олексій Гончаренко.

Наразі документ передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, на Близькому Сході в перспективі може розпочатися велика війна. Те, що ми нині бачимо в Ізраїлі та Секторі Гази – це лише початок. Як заявили в самому ХАМАС, вони рік готувалися до зухвалої атаки на Ізраїль. У Лівані та Сирії теж не сиділи склавши руки – терористичні угруповання на кшталт «Хезболли» й автократичні режими – сателіти Ірану активно співпрацюють з Росією, отримують від неї зброю, гроші й агентурні дані. Докладніше - в матеріалі LB.ua "Україні час визнати ХАМАС терористичною організацією".