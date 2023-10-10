На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни зламали руку кримському політв'язню Олексію Кисельову

Нормального медичного огляду йому не надали, а продовжували тортури.

Росіяни зламали руку кримському політв'язню Олексію Кисельову
Фото: crimean-process.org

Російські окупанти етапували з Криму раніше викраденого екскапітана першого рангу ВМС України, екскомандира корабля "Славутич" Олексія Кисельова. Перед тим росіяни засудили його до 8,5 років позбавлення волі.

Про це розповів Суспільному Крим син Олексія Кисельова Артем.

"Відомо не дуже багато. Тільки те що він поїхав на етап, був у Краснодарі, а зараз у "Владимирской области". Те, що російський "Червоний хрест" не може підтвердити, що він у полоні та засуджений, хоча він був представником "Червоного хреста" на момент викрадення", — розповів Артем Кисельов, і додав, що коли його батька тримали у підвалі, окупанти зламали чи виламали йому руку.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Як він зазначив, окупанти не підтверджують, що Олексій Кисельов у них.

"Я так розумію, що нормального медичного огляду не надали, а продовжували тортури. Але зараз на етапуванні про продовження тортур мені не відомо", — наголосив Артем Кисельов.

Нагадаємо, Олексія Кисельова викрали в Генічеську торік 22 липня невідомі у чорній уніформі. У листопаді під час судового засідання офіцер ВМСУ дав свідчення, що тривалий час його зазнавав тортур. Тоді його перевезли до Криму і висунули підозру в тому, що він є керівником "морської блокади" Криму, про яку в 2015 році заявляв організатор добровольчого батальйону ім. Номана Челедіджихана Ленур Іслямов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies