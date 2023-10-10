Росіяни зламали руку кримському політв'язню Олексію Кисельову

Російські окупанти етапували з Криму раніше викраденого екскапітана першого рангу ВМС України, екскомандира корабля "Славутич" Олексія Кисельова. Перед тим росіяни засудили його до 8,5 років позбавлення волі.

Про це розповів Суспільному Крим син Олексія Кисельова Артем.

"Відомо не дуже багато. Тільки те що він поїхав на етап, був у Краснодарі, а зараз у "Владимирской области". Те, що російський "Червоний хрест" не може підтвердити, що він у полоні та засуджений, хоча він був представником "Червоного хреста" на момент викрадення", — розповів Артем Кисельов, і додав, що коли його батька тримали у підвалі, окупанти зламали чи виламали йому руку.

Як він зазначив, окупанти не підтверджують, що Олексій Кисельов у них.

"Я так розумію, що нормального медичного огляду не надали, а продовжували тортури. Але зараз на етапуванні про продовження тортур мені не відомо", — наголосив Артем Кисельов.

Нагадаємо, Олексія Кисельова викрали в Генічеську торік 22 липня невідомі у чорній уніформі. У листопаді під час судового засідання офіцер ВМСУ дав свідчення, що тривалий час його зазнавав тортур. Тоді його перевезли до Криму і висунули підозру в тому, що він є керівником "морської блокади" Криму, про яку в 2015 році заявляв організатор добровольчого батальйону ім. Номана Челедіджихана Ленур Іслямов.