Люди внаслідок обстрілів росіян не постраждали.

Сьогодні, 10 жовтня, російські окупаційні війська сім разів обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Нікопольщина здригалася від ударів важкої артилерії ворога. А ще агресор поцілив по району трьома дронами-камікадзе”, - написав Лисак.

Він додав, що у Нікополі пошкоджені 16 приватних будинків та 8 господарських споруд, одна знищена. Також була пошкоджена гімназія і чверть сотні сонячних панелей. Обстрілом зачепило газогони та лінії електропередач.

Внаслідок обстрілів є руйнування і в Марганецькій громаді - понівечені три оселі місцевих мешканців, господарські споруди та електромережі.

Люди внаслідок обстрілів росіян не постраждали.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, зранку 10 жовтня росіяни завдали ракетного удару (попередньо ЗРК С-300) по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей.