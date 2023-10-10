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Росіяни сім разів за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Люди внаслідок обстрілів росіян не постраждали.

Росіяни сім разів за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 10 жовтня, російські окупаційні війська сім разів обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Нікопольщина здригалася від ударів важкої артилерії ворога. А ще агресор поцілив по району трьома дронами-камікадзе”, - написав Лисак. 

Він додав, що у Нікополі пошкоджені 16 приватних будинків та 8 господарських споруд, одна знищена. Також була пошкоджена гімназія і чверть сотні сонячних панелей. Обстрілом зачепило газогони та лінії електропередач. 

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Внаслідок обстрілів є руйнування і в Марганецькій громаді - понівечені три оселі місцевих мешканців, господарські споруди та електромережі. 

Люди внаслідок обстрілів  росіян не постраждали.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, зранку 10 жовтня росіяни завдали ракетного удару (попередньо ЗРК С-300) по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей.

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