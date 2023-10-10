Сьогодні, 10 жовтня, російські окупаційні війська сім разів обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Нікопольщина здригалася від ударів важкої артилерії ворога. А ще агресор поцілив по району трьома дронами-камікадзе”, - написав Лисак.
Він додав, що у Нікополі пошкоджені 16 приватних будинків та 8 господарських споруд, одна знищена. Також була пошкоджена гімназія і чверть сотні сонячних панелей. Обстрілом зачепило газогони та лінії електропередач.
Внаслідок обстрілів є руйнування і в Марганецькій громаді - понівечені три оселі місцевих мешканців, господарські споруди та електромережі.
Люди внаслідок обстрілів росіян не постраждали.
Нагадаємо, зранку 10 жовтня росіяни завдали ракетного удару (попередньо ЗРК С-300) по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей.