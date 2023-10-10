За добу на фронті відбулися 75 боєзіткнень, - Генштаб

Упродовж доби на фронті відбулись 75 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіяни і п'ять - по зенітно-ракетних комплексах противника. Наші бійці збили винищувач Су-25 та сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.

Росія завдала два ракетні та 62 авіаційні удари, здійснила понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті станом на 18.00 10 жовтня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Бачівськ та Попівка Сумської області; Басове, Гатище, Вовчанські Хутори Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Тур’я Чернігівської області; Іскрисківщина, Степне, Миропільське, Покровка Сумської області; Тернова, Огірцеве, Строївка, Красне Перше Харківської області;

та ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Бачівськ та Попівка Сумської області; Басове, Гатище, Вовчанські Хутори Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Тур’я Чернігівської області; Іскрисківщина, Степне, Миропільське, Покровка Сумської області; Тернова, Огірцеве, Строївка, Красне Перше Харківської області; на Куп’янському українські воїни відбили 16 атак ворога в районі Синьківки та 5 атак біля Іванівки Харківської області. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Кислівка, Піщане Харківської області. Противник обстріляв з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів, зокрема, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Табаївка, Піщане та Берестове Харківської області;

українські воїни відбили 16 атак ворога в районі Синьківки та 5 атак біля Іванівки Харківської області. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Кислівка, Піщане Харківської області. Противник обстріляв з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів, зокрема, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Табаївка, Піщане та Берестове Харківської області; на Лиманському противник активно застосовував авіацію для ударів по позиціях наших військ в районі Серебрянського лісництва (південно-західніше Кремінної Луганської області). Також авіаційних ударів зазнали Новолюбівка Луганської області та Спірне Донецької області. Окрім цього, Сили оборони відбили 5 атак ворога біля Макіївки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів окупантів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське Донецької області;

противник активно застосовував авіацію для ударів по позиціях наших військ в районі Серебрянського лісництва (південно-західніше Кремінної Луганської області). Також авіаційних ударів зазнали Новолюбівка Луганської області та Спірне Донецької області. Окрім цього, Сили оборони відбили 5 атак ворога біля Макіївки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів окупантів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське Донецької області; на Бахмутському наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Тут загарбники також завдали авіаційні удари. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області;

наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Тут загарбники також завдали авіаційні удари. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області; на Авдіївському противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Бердичі та Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Опитне, Невельське Донецької області;

противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Бердичі та Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Опитне, Невельське Донецької області; на Мар’їнському протягом доби Сили оборони успішно відбили 9 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Новомихайлівки. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області;

протягом доби Сили оборони успішно відбили 9 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Новомихайлівки. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області; на Шахтарському противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Благодатне, Урожайне Донецької області;

противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Благодатне, Урожайне Донецької області; на Запорізькому Сили оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару неподалік Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Новоандріївка, Лобкове Запорізької області;

Сили оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару неподалік Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Новоандріївка, Лобкове Запорізької області; на Херсонському ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Берислав, Антонівка та Херсон.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, уночі 10 жовтня сили ППО знищили 27 "шахедів", якими ворог атакував південь України з окупованого Криму. Усього Росія запустила 36 ударних безпілотників.

Зранку росіяни завдали ракетного удару (попередньо ЗРК С-300) по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Є троє поранених осіб.