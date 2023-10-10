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Сили ППО знищили 27 "Шахедів" з 36, якими РФ атакувала Україну вночі

Ворожі дрони були збиті в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Сили ППО знищили 27 "Шахедів" з 36, якими РФ атакувала Україну вночі
Фото: Сили оборони Півдня

Уночі сили ППО знищили 27 "Шахедів", якими ворог атакував південь України з окупованого Криму. Усього Росія запустила 36 ударних безпілотників.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу "Shahed". Пуски здійснювались із мису Чауда (окупований Крим).

Сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищили 27 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

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Нагадаємо, на думку речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю використання Росією дронів-камікадзе проти України. Лише за вересень РФ застосувала понад 500 безпілотників.

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