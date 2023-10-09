Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Сьогодні, 9 вересня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська та Великописарівська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Загалом протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 17 вибухів.
Зокрема, Білопільську та Хотінську громади обстріляли ракетами з вертольотів.
Крім того, Великописарівську громаду росіяни обстріляли з артилерії та мінометів.
А по Краснопільській громаді загарбники вдарили з мінометів.
Нагадаємо, сьогодні протягом дня ворог обстрілював Херсон. Є влучання у приміщення бібліотеки та у приватні будинки. Поранені чоловік та жінка.