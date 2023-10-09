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У Чернігові на вибуховому пристрої підірвався чоловік

Пораненого чоловіка доставили до лікарні.

У Чернігові на вибуховому пристрої підірвався чоловік
Фото: Генштаб

У Чернігові 47-річний чоловік отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої, і потрапив до лікарні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Попередньо відомо, що громадянин збирав металобрухт на околицях міста”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що сапери ДСНС, які прибули на місце події, під час додаткового обстеження ділянки вибухонебезпечних предметів не виявили.

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ДСНС закликає неухильно дотримуватись правил мінної безпеки. 

Про те, що територія небезпечна, сигналізує відповідне маркування, зокрема спеціальна стрічка, знаки "Небезпечно міни!", "Стоп міни!", червоні прапорці в землі.

Нагадаємо, 5 жовтня троє людей підірвалися на протитанковій міні у селищі Макарів Бучанського району Київщини. Вибух стався в районі кладовища. На міні підірвалася бригада РЕМ.

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