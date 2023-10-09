У Чернігові на вибуховому пристрої підірвався чоловік

У Чернігові 47-річний чоловік отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої, і потрапив до лікарні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Попередньо відомо, що громадянин збирав металобрухт на околицях міста”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сапери ДСНС, які прибули на місце події, під час додаткового обстеження ділянки вибухонебезпечних предметів не виявили.

ДСНС закликає неухильно дотримуватись правил мінної безпеки.

Про те, що територія небезпечна, сигналізує відповідне маркування, зокрема спеціальна стрічка, знаки "Небезпечно міни!", "Стоп міни!", червоні прапорці в землі.

Нагадаємо, 5 жовтня троє людей підірвалися на протитанковій міні у селищі Макарів Бучанського району Київщини. Вибух стався в районі кладовища. На міні підірвалася бригада РЕМ.