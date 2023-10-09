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У військкоматі Чернівців побили затриманого на очах у поліцейських. Відкрито кримінальне провадження

Наразі керівництво ТЦК проводить службове розслідування.

У військкоматі Чернівців побили затриманого на очах у поліцейських. Відкрито кримінальне провадження
Фото: Скріншот з відео

У Чернівецькому обласному центрі комплектування проводять службову перевірку через відео з побиттям чоловіка у приміщенні центру. Подія трапилась 31 липня минулого року. Через кримінальне провадження, – пише "Суспільне.Чернівці".

"Невідомий викликав поліцію у комендантську годину через нібито знущання з тварини. Коли виклик не підтвердився, чоловіку, який жив за адресою виклику, сказали взяти документи та проїхати з патрульними – куди саме, не повідомили", – йдеться у матеріалі.

Патрульні привезли чоловіка до Чернівецького міського центру комплектування, де були троє працівників центру та сторонній чоловік. 

Відомо, що чоловіка побили та давили психологічно, аби він підписав повістку. Під час інциденту патрульні поліцейські стояли осторонь та спостерігали.

Наступного дня було відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Номер провадження, який вказав анонім, збігається з номером провадження у єдиному реєстрі досудових розслідувань.

У свою чергу, у Чернівецькому обласному ТЦК та СП стверджують, що повідомлень щодо кримінального провадження до них не надходило. Наразі у центрі проводять службову перевірку, щоб з'ясувати обставини події.

"По даному факту відкрито кримінальне провадження, однак повідомлень про нього до Чернівецького обласного ТЦК та СП не надходило. У зв’язку з опублікуванням відео та наявністю кримінального провадження зараз проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин події," – повідомили у військкоматі.

Нагадаємо, у ДБР порушило справу щодо побиття мобілізованих у тернопільському військкоматі. Йдеться про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

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