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НАЗК виявило у заступника начальника полтавського військкомата необґрунтовані активи на понад 1,8 млн гривень

Зокрема, працівник військкомата придбав у травні цього року автомобіль вартістю майже 1,5 млн гривень.

НАЗК виявило у заступника начальника полтавського військкомата необґрунтовані активи на понад 1,8 млн гривень
Фото: slovoidilo.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба НАЗК

“Було встановлено, що воєнком у травні 2023 року набув у власність автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку”, - йдеться у повідомленні.

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НАЗК врахувало зібрані під час здійснення моніторингу способу життя матеріали, і дійшло висновку, що квартира площею 97,7 кв.м. була придбана за кошти воєнкома.

Таким чином, різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн гривень. 

Ці матеріали передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

Як раніше повідомлялось, НАЗК виявило у самбірського військкома чимало нерухомості, яку неможливо придбати на офіційні доходи. Різниця між витратами і доходами становить понад 4,4 млн гривень.

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