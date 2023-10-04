Українські військовослужбовці продовжують навчатись у канадських бійців необхідним на полі бою навичкам.

Про це повідомила канадська тренувальна місія UNIFIER.

“Піхотинці Канадської армії з 3-го батальйону Королівського канадського полку, відряджені в рамах #ОпЮНІФАЄР, демонструють українським новобранцям методи ведення бойових дій в міських умовах”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що військові навчання відбуваються на південному сході Англії під час 16-ї ротації.

🇺🇦Піхотинці Канадської армії з 3-го батальйону Королівського канадського полку, відряджені в рамах #ОпЮНІФАЄР, демонструють українським новобранцям методи ведення бойових дій в міських умовах на південному сході Англії під час 16-ї ротації. pic.twitter.com/AO2au0JFSn — CAF with Ukraine (@CAFwithUkraine) October 3, 2023

Раніше канадська тренувальна місія UNIFIER розповіла, як канадські військовослужбовці навчають навичкам використання камуфляжу українських захисників.