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Канадські військові навчають українських бійців веденню бою в міських умовах

Навчання відбувається у Англії.

Канадські військові навчають українських бійців веденню бою в міських умовах
Фото: Скріншот з відео

Українські військовослужбовці продовжують навчатись у канадських бійців необхідним на полі бою навичкам.

Про це повідомила канадська тренувальна місія UNIFIER.

“Піхотинці Канадської армії з 3-го батальйону Королівського канадського полку, відряджені в рамах #ОпЮНІФАЄР, демонструють українським новобранцям методи ведення бойових дій в міських умовах”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що військові навчання відбуваються на південному сході Англії під час 16-ї ротації.

Раніше канадська тренувальна місія UNIFIER розповіла, як канадські військовослужбовці навчають навичкам використання камуфляжу українських захисників.

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