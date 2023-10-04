Ерік Шмідт: технології – єдина зброя, яка може виграти війну

За його словами, українські виробники підписали на Форумі 20 документів компаніями-партнерами. Кожен такий документ перетвориться на нове виробництво або посилить існуючу співпрацю. Загалом, на момент закриття форуму до Альянсу оборонних індустрій, про створення якого оголосив Володимир Зеленський, долучилося 38 компаній із 19 країн.

29 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій, участь в якому узяли 252 компанії з понад 30 країн, зокрема, великі виробники озброєння з країн НАТО, а також десятки українських компаній. На заході виступив генсек Альянсу Єнс Столтенберг , який зокрема відзначив винахідливість української оборонної промисловості, заявивши, що "від дронів до розмінування Україна впроваджує інновації з блискавичною швидкістю". За словами Столтенберга, чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за будь-яким столом переговорів: хоч це парадоксально, але зброя для України – це шлях до миру.

"Хочу розпочати з розмови про сміливість.

Я не раз бував на лінії фронту в Україні й дійшов простого висновку. Ви можете використовувати дрони так, як ви це робите. Але насправді це може працювати інакше. Українські солдати сміливі, вони підходять до ворога дуже близько, майже обличчям до обличчя. І я не бачив нічого страшнішого, ніж це. Я не бачив нікого хоробрішого за українських воїнів.

На мою думку, найуспішніша країна – це країна, яка має демократію, свободу, динамічність, капіталізм. Що відбувається тут, в Україні? Демократія і свобода присутні. Капіталізм і країна розвиваються дуже динамічно. Всі чотири складові, потрібні для величі України, є. Проблема в тому, що Україна має справу з дуже сильним противником. І найважливішою річчю для України є технології, які допоможуть розв’язати проблему швидко. Готовий повторити це багато разів.

Більшість з вас представляють індустрії, які додають технології, але цих технологій, все ж таки, недостатньо. Один із американських лідерів сказав мені, що ці технології – єдина зброя, яка може виграти війну.

Отже. Через декілька місяців Україна зіткнеться з необхідністю застосовувати нові технології. Найперше, мені здається, – це розмінування. Тисячі квадратних кілометрів на сьогодні перебувають під окупацією ворога. Це милі, милі, милі. Наразі українська територія, окупована росіянами, є найбільшою замінованою ділянкою в світі. Звісно, загрози в зоні конфлікту є неабиякими. Ваше завдання – поставити перед тими, хто здійснюватиме розмінування, чіткі завдання. Міни дуже маленькі, можуть поміститися на долоні. Їх майже неможливо визначити без використання нових технологій.

Фото: Міністерство оборони України

Нам не потрібна фізика, нам потрібні сенсори, і не прості, а високоточні. Тому що всі спроби ідентифікації мін, які вже застосовувалися, виявилися успішними наполовину.

Я б порадив використовувати всі сигнали і їх відсутність, максимум інформації. Я відстежував на веб-ресурсах, що відбувається наразі. Тож яким чином можна означити на мапах географію мін? Ми розуміємо, що міни закладаються або за схемами вибухів, або за альтернативними. З огляду на російську логіку, нам потрібні ті, хто зможе відстежити, як скидаються ці міни. Щоб дізнатися, до якої стратегії вдається ворог, коли розміщує міни, потрібно перш за все залучити дрони з відеоспостереженням.

При цьому ми приходимо від важкої артилерії, скажімо, до програмного забезпечення, якого недостатньо, а металу, навпаки, забагато. До слова, програмне забезпечення є нескладним рішенням. Усі аспекти, які стосуються цифровізації, наразі в пріоритеті. Мені здається, що комп'ютери є в кожному будинку, і якщо це, наприклад, ресторан, то там можуть бути дрони, які обстежують територію на предмет безпеки. Це можуть бути бомбери, атакуючі дрони, на які наразі є попит.

Крім того, щоб завдати шкоди ворогу, слід продумати траєкторію розміщення мін за допомогою дронів.

Отже, насправді я не сприймаю світ як певне програмне забезпечення. І мені здається, що будь-яка домівка, будь-який бізнесмен, будь-яка компанія є підведеними до роботи програмного забезпечення. Це означає, що кожен з нас, в принципі, є учасником великої цифрової матриці.

Фото: скрин відео

Якщо, наприклад, дрон летить, ви підключаєте програмне забезпечення і даєте команду щось зробити, то зрозуміло, що тут у нас – людський контроль за дією на відстані. Я не рекомендую спостерігати за тим, як відбуваються вибухи в повітрі – але розуміти, що тими дронами, що підривають ворожу техніку, керує людина, яка сидить за комп'ютером на відстані багатьох-багатьох кілометрів від цілі.

Дрони можуть знищити абсолютно все, дрон за п\'ять тисяч доларів може знищити танк, який коштує п\'ять мільйонів доларів. Тобто коефіцієнт – один до тисячі, це просто величезні масштаби.

Так навіщо нам купувати такі дорогезні речі, які нищить дрон, що є набагато дешевшим? Нам потрібен дрон, який працює. Дрон за тисячі доларів може знищити винищувач за мільйони. Це означає, що потрібно визначитися із пріоритетами: важка артилерія – чи програмне забезпечення, треба зробити вибір.

Причина, чому я намагаюся навести ці асоціації і порівняння, криється в тому, що потрібно все-таки думати про бюджет, про ті витрати, на які йде той, хто опікується бюджетом, адміністратор бюджету. Я працюю на військових США. Військові в США використовують надзвичайно потужні комп'ютерні системи. Вони запускають дрони, які атакують і підривають винищувачі величезних розмірів. Таку комп'ютерну техніку, як в США, взагалі важко знайти деінде. Ми знаємо, що відбувається в Україні, і порівнюємо те, як відбувається технологічна революція, і те, що відбувається з важкою артилерією. Ми беремо 25 мільйонів і 25 тисяч доларів. Звідки такі шалені розриви? Справа в тому, що США навчилися економити, і вони справді відзначаються високими результатами, чи не найкращими в адмініструванні за допомогою програмного забезпечення. Завжди, коли вони прагнули влучити в ціль, вони її досягали.

Цікаво, що, чим швидші інновації на ринку, тим більше потреба в автівках. Візьмемо, до прикладу, броньовані джипи. Ваші інженери справді зробили чимало, щоб контролювати логістику за допомогою броньованих джипів – і ланцюгове постачання, і рух людей тощо. Ми розуміємо, що дрон, який коштує близько 30 доларів, може розтрощити броньований джип. Ось у чому питання.

Фото: скрин відео

Знову-таки, програмне забезпечення – це не лише рішення, яке стовідсотково працює. Це також те, на що ми націлюємося в США, а в Росії, наприклад, є своє рішення.

І вам непотрібно в такій ситуації задовго і забагато думати. Ви просто обираєте технологію, яка є новітньою, яка цікавить українських лідерів, яка є відповіддю на технологічні прориви вашого ворога, яка може змінити хід війни.

Неможливо захопити країну, в якої є така зброя. Технології можуть допомогти закінчити найбільшу і можливо, найбрутальнішу наземну війну сучасності. А тоді для вашої країни відкриються неабиякі перспективи і в політичному полі, і справді широкий спектр різноманітних рішень.

Наразі вітаю вас із новими технологіями в галузі розмінування. Ми співпрацюємо з широким комплексом різноманітних рішень, і там просто шалені оберти. Конкурують Китай, США, працює Європа, працює і ворог… Ми сьогодні творимо історію України. Неймовірні бізнесмени, які з'являються на цьому ринку, працюють не з технологіями, не з урядом – вони є військовими на полі бою".