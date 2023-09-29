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Генсек НАТО виступив на форумі оборонних індустрій у Києві та заявив, що зброя для України – це шлях до миру

У форумі взяли участь великі оборонні компанії з усього Альянсу.

Генсек НАТО виступив на форумі оборонних індустрій у Києві та заявив, що зброя для України – це шлях до миру
Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив 29 вересня на першому засіданні Міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві.

Про це йдеться на сайті Альянсу.

Генсек відзначив винахідливість української оборонної промисловості, заявивши, що "від дронів до розмінування Україна впроваджує інновації з блискавичною швидкістю" Столтенберг сказав, що "чим сильніша Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за будь-яким столом переговорів" та хоч це парадоксально, але зброя для України – це шлях до миру.

Генсек НАТО наголосив на героїзмі українських захисників, але відзначив, що крім нього нашим оборонцям потрібна зброя.

"Але одна сміливість не може зупинити дрони, тільки героїзм не може перехопити ракети. Україні потрібні можливості, високої якості, у великих кількостях та швидко", — наголосив Столтенберг, додавши, що "без промисловості не може бути оборони".

Він нагадав, що Альянс працює над своїм планом дій із питань оборонного виробництва та нарощує виробництво боєприпасів.

У форумі, за інформацією пресслужби Альянсу, взяли участь великі оборонні компанії з усього НАТО, загалом представники більш ніж 20 країн. 

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Нагадаємо, Єнс Столтенберг учора прибув із візитом до Києва. На пресконференції із Президентом Зеленським генсек наголосив, що чим сильнішою стане Україна, тим ближче вдасться наблизитися до припинення російської агресії.

За словами Столтенберга, НАТО обговорюватиме поліпшення ситуації з виробництвом боєприпасів на промисловому форумі в Стокгольмі, який запланований за тиждень, а також на нинішньому форумі в Києві. 

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