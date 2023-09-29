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У Києві пройшла хода на вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру

Сьогодні 82-гі роковини трагедії Бабиного Яру. 

Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 29 вересня, у Києві пройшла хода на вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.

Як відомо, 29-30 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві, в урочищі Бабин Яр, було проведено перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста - понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять жертв Бабиного Яру. У вшануванні пам’яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів також узяли участь родичі й нащадки жертв Бабиного Яру.

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