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У Бердянську пролунав вибух та частково зникло світло

Вибух було чутно у кількох районах міста.

У Бердянську пролунав вибух та частково зникло світло
Вибух у Бердянську, ілюстративне фото
Фото: Іван Федоров

В окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух, після чого частково зникла електроенергія.

Про це повідомляє у Facebook Бердянська міська військова адміністрація.

За її словами, вибух було чутно у кількох районах міста.

"Бердянці повідомляють про потужний вибух в місті і нестабільне електропостачання після нього. Радимо вимкнути усі електроприлади з мережі", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вночі 7 вересня у Бердянську на одній з виборчих дільниць окупантів пролунали два вибухи. Вранці наступного дня дільниця не відкрилися, псевдовибори на ній не розпочалися.

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