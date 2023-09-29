У Бердянську пролунав вибух та частково зникло світло

Вибух було чутно у кількох районах міста.

В окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух, після чого частково зникла електроенергія.

Про це повідомляє у Facebook Бердянська міська військова адміністрація.

За її словами, вибух було чутно у кількох районах міста.

"Бердянці повідомляють про потужний вибух в місті і нестабільне електропостачання після нього. Радимо вимкнути усі електроприлади з мережі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 7 вересня у Бердянську на одній з виборчих дільниць окупантів пролунали два вибухи. Вранці наступного дня дільниця не відкрилися, псевдовибори на ній не розпочалися.