Головне за ніч та ранок п’ятниці, 29 вересня: ворожий удар по Миколаєву, успішна операція СБУ в Курську

29 вересня близько 4:13 російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Влучили в об’єкт інфраструктури на околицях міста.

Сталося займання сухої трави, його було ліквідовано.

"Сьогодні, 29 вересня, о 03:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Пожежу ліквідовано, без жертв, постраждалих та руйнувань", – повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 21 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 83 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удару по зенітно-ракетному комплексу та 2 – по станціях РЕБ противника. Також наші захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 340 російських окупантів, 8 танків, 10 бронемашин і 34 артсистеми. Загалом Росія вже втратила в Україні 277 660 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого знеструмлено населені пункти.

"У слободі Білій Білівського району український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію. Один із трансформаторів загорівся. Знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарню", - написав він. Старовойт також стверджує, що поблизу Курська працювала ППО.

Російське Міноборони пізніше заявило, що нібито збило 11 безпілотників над Калузькою і Курською областями РФ.

Поки російське міноборони розповідає, як "знищило 11 українських безпілотників", джерела LB.ua в СБУ надали відео успішної атаки на електричну підстанцію. Саме до неї в тому числі були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

Відео – в нашій новині.

Нагадаємо, вчора внаслідок влучання безпілотника по електропідстанції в Курській області було знеструмлено сім російських населених пунктів. За даними джерел LB.ua у СБУ, дрон із вибуховим пристроєм спрямували співробітники саме цієї спецслужби.

Палата представників США схвалила окремим голосуванням виділення Україні ще $300 млн. Також конгресмени проголосували за законопроєкт про щорічні витрати на свою оборону, пише Politico.

Окремий законопроєкт, розроблений для виділення цих коштів Києву, був ухвалений у четвер двопартійним голосуванням 311 проти 117. Раніше республіканці виграли процедурне голосування за те, щоб відокремити українські гроші від законопроєкту Пентагону.

Законопроєкт про оборону у 826 млрд доларів підтримали лише два демократи. Більшість демократів виступила проти нього через консервативну політику. Водночас за нього проголосували всі республіканці, окрім двох.

Це голосування є одним із чотирьох законопроєктів про витрати, які республіканці мали намір роозглянути цього тижня. Але поступова перемога Республіканської партії затьмарена дедалі ймовірнішим припиненням роботи уряду (шатдауном) цими вихідними.

Докладніше – в новині.

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