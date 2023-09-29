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​"Сили оборони України в замісах із 2014-го": Маляр на прощання показала символічний ролик про ЗСУ

"Це відео зроблене новою командою військового телебачення Міноборони".

​"Сили оборони України в замісах із 2014-го": Маляр на прощання показала символічний ролик про ЗСУ
Фото: скрин відео

Ганна Маляр, залишаючи посаду заступниці міністра оборони, подякувала військовому керівництву країни і українським захисникам.

Вона опублікувала відео, присвячене бійцям Сил оборони України.

"Це відео зроблене новою командою військового телебачення Міноборони. Технічне завдання – моє, ідея втілення – їхня. Вони справжні профі", - написала Маляр у фейсбуці.

"Це відео про вас. Ви в замісах з 2014-го. Ви круті і робите максимум, який зараз можливий у нинішній ситуації.

Не зупиняємось. Ми сильні. Україна переможе!", - додала ексзаступниця мініста оборони.

Нагадаєм, 18 вересня уряд звільнив всіх заступників міністра оборони, в тому числі Маляр. Деякі заступники, як Замлинський та Маляр та інші, були призначені ще до повномасштабного вторгнення. Маляр взагалі була заступницею ще до того, як посаду отримав Олексій Резніков.

Деякі, як Шевченко і Дейнега, отримали посади в ході антикорупційних спроб міністерства, після скандалу із закупівлями харчування.

При цьому першого заступника міністра, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, не звільнили.

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