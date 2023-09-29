Росіяни вночі били по двох районах Дніпропетровщини, є руйнування

Минулося без загиблих та постраждалих.

Уночі російчькі війська обстріляли два райони Дніпропетовської області з артилерії.

Про це повідомив у Telegram голова ОДА Сергій Лисак.

У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, зайнялася оселя. Полум'я вогнеборці вгамували. Через обстріл зруйновані приватний будинок та господарська споруда.

На Нікопольщині під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь. Наслідки атак уточнюються.

Всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, вчора, 28 вересня, російські окупанти атакували Нікополь двома дронами-камікадзе.