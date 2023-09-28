Внаслідок удару один із членів екіпажу загинув, ще двоє поранені.

Бійці 128-ї Окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних сил ЗСУ.

Російська БМП-3 на повному ходу рухалася польовою дорогою, коли по ній, в корму, вдарили українські захисники.

У результаті влучення один із членів екіпажу загинув, ще двоє поранені.

Як раніше повідомлялось, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила чотири одиниці ворожої техніки.