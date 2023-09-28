На столичному Печерську зайшли гранату

У Печерському районі Києва громадяни знайшли гранату.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

Про знахідку громадяни повідомили патрульним. Вони прибули на територію автозаправної станції на бульв. Міхновського, і підтвердили інформацію про знайдену гранату.

Правоохоронці евакуювали громадян, забезпечили охорону місця події та викликали вибухотехніків й слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, працівники поліції Києва затримали чоловіка, який кинув гранату біля багатоповерхівки у Дніпровському районі столиці в ніч на 19 вересня. Чоловік кинув гранату, щоб налякати знайомого, з яким він тривалий час конфліктує. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, але пошкодження отримав автомобіль Volvo, що був припаркований поруч з будинком.