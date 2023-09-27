В Києві зафіксовано спалах африканської чуми свиней

У частині території Голосіївського району Києва з 27 вересня 2023 року було прийнято рішення встановити карантин.

На території КП “Лісопаркове господарство “Конча-Заспа” у Голосіївському районі Києва зафіксовано спалах африканської чуми свиней (АЧС).

Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби в Києві.

У зв'язку з цим на частині території Голосіївського району Києва з 27 вересня 2023 року було прийнято рішення встановити карантин.

Епізоотичним вогнищем АЧС визначили місце виявлення трупу хворої свині на території лісопаркового господарства “Конча-Заспа”.

Першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (в радіусі 3 км).

Фото: Держпродспоживслужба

Другою зоною визначена зона спостереження – територія, радіусом до 10 км від зовнішніх меж зони захисту.

Фото: Держпродспоживслужба

Зокрема, у зоні захисту заборонено:

торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів;

проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин (крім транспортування свиней на відведені забійні пункти і м’ясокомбінати).

Крім того, у зоні нагляду заборонено торгівля на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів.

Нагадаємо, вакцини проти африканської чуми свиней, які випробовуються у В’єтнамі, близькі до схвалення. Це стане великим проривом у боротьбі зі смертельною хворобою тварин, яка регулярно руйнує свиноферми у всьому світі.