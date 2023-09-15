Мені не хочеться сексу. Що зі мною не так?

Проблеми із сексуальним здоров'ям? Не соромтеся звернутися за допомогою. Причин зниження лібідо багато, втім ваш сімейний лікар чи лікарка допоможуть їх виявити та скерують до профільних фахівців та фахівчинь. Та на що вже зараз потрібно звернути увагу, аби покращити близькість? Усі відповіді знає громадська спілка «Твій сімейний лікар».

Качка відкладає яєчко. Лисиця народжує лисеня. Вівця окочується ягнятком. Тварини займаються сексом для розмноження у певні річні цикли. Ми не зустрінемо ведмедя чи ведмедицю, які щодень активно «живуть сексуальним життям», їм це не потрібно. Натомість у людей все значно складніше. Секс — не лише для продовження роду. Близькість може приносити задоволення просто так, без фінальної мети колихати малятко на руках. Секс також зближує, додає гармонії у стосунках, словом — це важливий досвід для обох партнерів, що зміцнює відносини. Але буває так, що люди відчувають байдужість до близькості. І причина не лише у стресі. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» розкладає по поличках, чому не хочеться сексу, і що за цим може стояти.

Звісно, бувають періоди, коли сексу не хочеться. І це нормально. Але якщо бажання немає тривалий час, варто проаналізувати свої звички та стани. А також звернутись до свого сімейного лікаря чи лікарки. Професійна експертиза значно краща, ніж аматорська, яка інколи може й нашкодити.

Гормони

Якщо сексу не хочеться тиждень, другий, третій, місяць, два чи пів року, можливо, причина в гормональних порушеннях. Інколи науковці та науковиці називають гормони керманичами нашого тіла, бо їх надлишок або дефіцит можуть спровокувати наші тіла чинити дивно та нелогічно. Деколи гормони значно підвищують лібідо, або взагалі його блокують.

Аби розібратися, що там у вас з гормонами, потрібно здати спеціальний аналіз крові. Його іноді можна зробити у закладі, де ви підписали декларацію з сімейним лікарем чи лікаркою, або в будь-якій лабораторії. Однак проходити це дослідження потрібно лише після попередньої консультації з медиком чи медикинею. Можливо, зниження лібідо має інші причини.

Хвороби

Захворювання роблять нас слабкими, а для сексу потрібна сила та енергія. Звісно, тут йдеться не про застуду, біль у спині та нозі, хоча це теж впливає на сексуальний потяг. Тут здебільшого говоримо про хвороби, які блокують бажання близькості надовго. Найпоширеніші — це інфекції, що передаються статевим шляхом. Вони проявляються не одразу та мають згубний вплив на жіноче на чоловіче здоров’я. Такі захворювання викликають дискомфорт та біль у статевих органах — ось чому може не хотітися сексу.

Щоб зменшити ризики отримання таких інфекцій, потрібно щороку обстежуватися. Використовувати презервативи під час сексу, щорічно робити безоплатні тести на ВІЛ, гепатит та сифіліс у кабінеті сімейного лікаря чи лікарки.

Впливають на сексуальне життя й інші хвороби та стани: артрит, рак, діабет, високий артеріальний тиск, ішемічна хвороба серця та неврологічні захворювання.

Ліки

Льодяник проти болю у горлі чи пігулка від кашлю на рівень сексуального бажання не вплинуть. А от оральні контрацептиви можуть суттєво знизити потяг до близькості. З часом цей стан минає і все нормалізується. Втім, якщо сексуальне бажання так і не з'явилась — зверніться до гінеколога чи гінекологині, можливо, ці контрацептиви вам не підходять.

Тривалий ефект зниження лібідо може спостерігатись і під час вживання деяких антидепресантів. Вони здатні регулювати серотонін (гормон радості). Ці препарати часто мають побічні дії, як наслідок, це згубно впливає на сексуальне життя. Порадьтеся зі своїм психіатром чи психіатринею і знайдіть ліки, які повністю вам підійдуть.

Є низка й інших препаратів, що можуть впливати на близькість: нейролептики, ліки проти збільшеної простати, сильні знеболювальні, препарати проти високого артеріального тиску.

Стрес

Інколи лікарі називаютьстрес молотком, бо він вибиває із людини радість і заважає їй створювати щастя для ближнього. Стрес також здатен вибити нас з рівноваги. Він активно пробуджує ще й гормони. Коли ви стресуєте, ваше тіло відповідає на це виділенням адреналіну та кортизолу. Якщо їх занадто багато, вони блокують сексуальний потяг. Та буває й інша реакція у людей, що переживають потрясіння — вони нестримно бажають сексу, і це бажання їм важко приборкати.

Стрес вливає і на артерії тазу, вони звужуються, погіршується кровотік до статевих органів, а це провокує еректильну дисфункцію. Звісно, у період повномасштабної війни не стресувати неможливо. Але зменшити ці прояви можна, якщо хоча б трішки видозмінити своє життя: ходити пішки, бігати, медитувати, займатись йогою, плавати у басейні, більше говорити з близькими про те, що вас турбує, менше вживати кави, нікотину та алкоголю. Не соромтесь звернутись за психологічною допомогою. Інколи варто почати вже зараз, аби допомогти собі.

Сон

Багатьом знайома ця історія: то жайворонок, то сова, прилітали до мене у сон, та зрештою мені взагалі перехотілося спати. Сон впливає на сексуальне життя. Його хронічна нестача може наробити чимало проблем. Якщо ви чоловік і погано спите, це знижує рівень тестостерону. З часом це може призвести до зниження вироблення сперми та імпотенції. Здебільшого на сон впливає стрес, зловживання нікотином, алкоголем та кофеїном. Погано спиться й після вживання певних лікарських препаратів, що збуджують центральну нервову систему. Важко поринути у сон, якщо відсутня фізична активність удень. Додайте ще прояви постійного стресу та переживань, тож про який сон може йтися? Щоб добре спати, зверніться до сімейного лікаря чи лікарки, вони допоможуть виявити причину, або ж направлять до вузькопрофільного спеціаліста чи спеціалістки.

Ми не зустрінемо вовка чи вовчицю, що переймаються про своє «регулярне статеве життя». Модель поведінки тварин інша — вони більше думають про здобич і виживання, аніж про близькість. Чого не скажеш про людей, бо секс для нас важливий. За допомогою нього ми отримуємо задоволення, переживаємо певний досвід, експериментуємо, досліджуємо свої тіла. Надмірне сексуальне бажання чи відсутність потягу до близькості багато що говорять про нас. Тож проаналізуйте себе вже зараз і, за потреби, зверніться за фаховою допомогою. Більше корисних матеріалів від громадської спілки «Твій сімейний лікар» ви знайдете у фейсбуці, вайбері та ютубі.