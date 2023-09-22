На Дніпропетровщині працюватимуть п'ять центрів реабілітації військових

Один з таких центрів вже працює у Кам’янському.

У Дніпропетровській області облаштовують центри для комплексної реабілітації військових.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Створюємо мережу центрів для комплексного відновлення військових. Таких облаштовуємо п'ять. Один із них, у Кам’янському, вже працює", - повідомив Лисак.

Він наголосив, що Дніпропетровська область зараз є потужним медичним хабом південно-східного регіону держави.

Нагадаємо, в Україні почала працювати урядова "гаряча лінія" з питань реабілітації, протезування та забезпечення допоміжними засобами реабілітації військових, які отримали поранення.