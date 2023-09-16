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Почала працювати урядова "гаряча лінія" з питань реабілітації та протезування

Дзвінки безкоштовні.

Почала працювати урядова "гаряча лінія" з питань реабілітації та протезування
Фото: EPA/UPG

Почала працювати урядова "гаряча лінія" з питань реабілітації, протезування та забезпечення допоміжними засобами реабілітації військових, які отримали поранення.

Про це повідомила міністерка соцполітики Оксана Жолнович

Номер гарячої лінії - 1545 (в голосовому меню обрати кнопку 4). 

Телефонувати можна щодня з 8:00 до 20:00.

Дзвінки - безкоштовні.

Нагадаємо, у серпня на той час міністр оборони Олексій Резніков заявив на форумі ветеранів, що з 2014 року в Україні вже біля мільйона учасників бойових дій. Їхні поточні проблеми і задачі - отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Тоді Резніков заявив, що влада працює над тим, щоб полегшити вирішення цих питань.

У липні МОЗ повідомило, що в Україні впроваджується нова концепція формування мережі реабілітаційних центрів. За основу моделі розвитку реабілітації взяли ізраїльський досвід. Ця модель враховує як потреби цивільних, так і потреби військових.

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