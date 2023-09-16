Це п’ятий дрон, який вполювали прикордонники впродовж тижня.

На Запорізькому напрямку українські прикордонники знищили ворожий безпілотник з вибухівкою.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«На Запорізькому напрямку прикордонник на псевдо „Моцарт“ приземлив ворожий безпілотник з пластиковою пляшкою, нашпигованою саморобною вибухівкою», — йдеться у повідомленні.

У відомстві також уточнили, що це вже п’ятий дрон, який вполювали прикордонники на цьому напрямку впродовж тижня.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що у зоні відповідальності оперативного командування "Південь" за добу українські оборонці знищили три ворожі човни з екіпажами.