На Запорізькому напрямку українські прикордонники знищили ворожий безпілотник з вибухівкою.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
«На Запорізькому напрямку прикордонник на псевдо „Моцарт“ приземлив ворожий безпілотник з пластиковою пляшкою, нашпигованою саморобною вибухівкою», — йдеться у повідомленні.
У відомстві також уточнили, що це вже п’ятий дрон, який вполювали прикордонники на цьому напрямку впродовж тижня.
Нагадаємо, що у зоні відповідальності оперативного командування "Південь" за добу українські оборонці знищили три ворожі човни з екіпажами.