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На Харківщині окупанти пошкодили заклад освіти

Під артилерійським вогнем перебував Куп’янськ.

На Харківщині окупанти пошкодили заклад освіти
Фото: Олег Синєгубов

У селі Симинівка Чугуївського району Харківської області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено заклад освіти.

Про це повідомив у Телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни минулої доби обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Авіаударів зазнали селища Стрілеча Харківського району та Котлярівка Куп’янського району. Під артилерійським вогнем перебував Куп’янськ.

Як підкреслив очільник ОВА, внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Копанки Ізюмського району повністю знищено приватний житловий будинок, ще два будинки пошкоджені. За добу на Харківщині постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

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Нагадаємо, що 14 вересня у Харківській області авіаударів зазнали селища Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Куп’янського району. Під ворожий обстріл та міномет потрапили населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синківка, Берестове. А також Нескучне, Нестерне, Охримівка, Бударки.  

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