Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Ціна свободи
Ціна свободи
Уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік (доповнено)
Уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік (доповнено)
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Третя штурмова бригада повідомила деталі звільнення Андріївки: ворожий гарнізон розбитий вщент
Третя штурмова бригада повідомила деталі звільнення Андріївки: ворожий гарнізон розбитий вщент
ГоловнаСуспільствоВійна

Українська влада планує розмінувати всю територію України за 5-7 років після завершення війни

Розмінування аграрних земель заплановано провести впродовж 3 років після визволення територій. 

Українська влада планує розмінувати всю територію України за 5-7 років після завершення війни
Фото: EPA/UPG

Україна є лідером за кількістю замінованих земель, але згодом Україна буде лідером в частині гуманітарного і загалом розмінування

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“За оцінками вчених, нам потрібні десятки, а може й сотні, років, якщо брати стандартні технології розмінування. У нас є амбіція — завершити розмінування масштабних аграрних земель впродовж 3 років після визволення територій. І загалом — до 5-7 років завершити розмінування всієї території України”, — сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Україна створила необхідну інфраструктуру для гуманітарного розмінування, і всі державні інституції працюють над вирішенням відповідної проблеми. Координує цей процес перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Шмигаль також нагадав, що Україна готується до міжнародного форуму щодо гуманітарного розмінування. Він пройде в жовтні у хорватському Загребі. 

Голова уряду анонсував використання дронів для розмінування, і розповів, що вже опрацювали з партнерами залучення гуманітарної допомоги, додаткових машин, роботів. 

“Уже розпочинаємо будівництво українських розмінувальних машин для наших аграріїв. Це все в роботі”, — розповів Шмигаль.

Він зазначив, що вже обстежено 190 тис. гектарів сільгоспземель із першочергових 470 тис. гектарів, які визначені пріоритетними для розмінування.

Нагадаємо, потреби України на розмінування територій у поточному році становлять за розрахунками Світового банку понад 397 млн доларів. 

Раніше повідомлялось, що в Україні створять Державний центр гуманітарного розмінування. Також Україна створює широку коаліцію країн, які "допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies