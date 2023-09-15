Українська влада планує розмінувати всю територію України за 5-7 років після завершення війни

Розмінування аграрних земель заплановано провести впродовж 3 років після визволення територій.

Україна є лідером за кількістю замінованих земель, але згодом Україна буде лідером в частині гуманітарного і загалом розмінування.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“За оцінками вчених, нам потрібні десятки, а може й сотні, років, якщо брати стандартні технології розмінування. У нас є амбіція — завершити розмінування масштабних аграрних земель впродовж 3 років після визволення територій. І загалом — до 5-7 років завершити розмінування всієї території України”, — сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Україна створила необхідну інфраструктуру для гуманітарного розмінування, і всі державні інституції працюють над вирішенням відповідної проблеми. Координує цей процес перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Шмигаль також нагадав, що Україна готується до міжнародного форуму щодо гуманітарного розмінування. Він пройде в жовтні у хорватському Загребі.

Голова уряду анонсував використання дронів для розмінування, і розповів, що вже опрацювали з партнерами залучення гуманітарної допомоги, додаткових машин, роботів.

“Уже розпочинаємо будівництво українських розмінувальних машин для наших аграріїв. Це все в роботі”, — розповів Шмигаль.

Він зазначив, що вже обстежено 190 тис. гектарів сільгоспземель із першочергових 470 тис. гектарів, які визначені пріоритетними для розмінування.

Нагадаємо, потреби України на розмінування територій у поточному році становлять за розрахунками Світового банку понад 397 млн доларів.

Раніше повідомлялось, що в Україні створять Державний центр гуманітарного розмінування. Також Україна створює широку коаліцію країн, які "допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття".