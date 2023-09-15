Йшлося про ситуацію на всіх напрямках фронту.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

На Ставці йшлося про ситуацію на всіх напрямках фронту, завершення на нові спецоперації та постачання зброї.

"Детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Доповіді Головкома та командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок. Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх. Постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту", - розповів Президент.

Він зазначив, що була "велика доповідь Мінстратегпрому", під час якої представили динаміку власного виробництва необхідного для фронту і перспективи його нарощування.

Нагадаємо, в Україні виробники озброєння зіткнулися з дивними висновками Держаудитслужби - визнання прибутку постачальників Міністерства оборони збитками держави. Із цього приводу членкиня Громадської антикорупційної Ради при Міноборони Дана Ярова повідомила, що це рішення ДАСУ може призвести до зриву постачань під час військового стану.

Нині Міністерство економіки видало роз’яснення, що постанова уряду 335 не змінювала порядок отримання прибутку в оборонних закупівлях під час воєнного стану, а отже претензії Держаудитслужби до підприємств є безпідставними.