Шість бойовиків РФ отримали по 15 років тюрми за захоплення Маріуполя та штурми Бахмута

Зловмисників взяли в полон у травні-червні цього року.

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини ще шістьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зазначається, що українські захисники взяли їх у полон під час жорстоких боїв у травні та червні цього року в районах Бахмута та Авдіївки. Суд призначив зловмисникам 15 років тюремного ув’язнення. Встановлено, що більшість із них на початку повномасштабного вторгнення РФ увійшла до складу 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу ЗС РФ.

Однак, серед них є зрадники, які ще в 2015 році перебували у лавах терористичної організації "ДНР" та воювали проти сил АТО на сході України. Тоді один із них вступив до складу підконтрольного Росії "9-го окремого полку морської піхоти" (більш відомого як "дев’ятка"), інший – приєднався до угруповання "Восток".

Встановлено, що обидва зловмисники обстрілювали позиції українських військ у районі Ясинуватої та Пісків, а після 24 лютого 2022 року брали участь у захопленні Маріуполя. Ще четверо зрадників входили до складу так званої "народної міліції Л/ДНР" і після початку повномасштабного вторгнення РФ штурмували Бахмут та Красногорівку на Донеччині.

Інші бойовики обстрілювали з автоматичної зброї позиції ЗСУ в районі селища Білогорівка в Луганській області. Також вони облаштовували фортифікаційні споруди та вогневі точки російських окупантів поблизу Авдіївки та Лисичанська. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру колишній прокурорці з Миколаївської області, яка підтримала напад Росії на Україну. Вона брехала, що у Маріуполі азовці знущаються з місцевих жителів.