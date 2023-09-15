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Сім років тюрми отримав ексберкутівець за побиття і незаконне затримання активістів Євромайдану

Також зловмисника позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки та спеціального звання "старший сержант міліції". 

Сім років тюрми отримав ексберкутівець за побиття і незаконне затримання активістів Євромайдану
Фото: Офіс Генпрокурора

До семи років ув’язнення засудили колишнього беркутівця за побиття і незаконне затримання активістів Євромайдану.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Йому інкримінували перевищення влади, фальсифікацію службових документів та надання завідомо неправдивих показань (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України).

Зловмисника позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки та спеціального звання "старший сержант міліції". Крім того,  рішенням суду частково задоволено цивільні позови потерпілих.

Прокурори у суді довели, що експравоохоронець, діючи на виконання злочинного наказу командира роти спецпідрозділу міліції, разом з іншими співробітниками "Беркута" в ніч з 22 на 23 січня 2014 року, перебуваючи на Кріпосному провулку Києва, взяв участь у незаконному затриманні та заподіянні тілесних ушкоджень 11 активістам Євромайдану. Також силовики пошкодили їх мікроавтобус. 

Опісля беркутівці доставили учасників акції протесту до одного зі столичних райуправлінь міліції. Там засуджений та його колеги сфальсифікували рапорти і надали завідомо неправдиві показання про нібито вчинення протестувальниками хуліганських дій. 

На підставі цих документів активістів безпідставно притягнули до кримінальної відповідальності та заарештували.

Оскільки засуджений упродовж тривалого часу переховується від правоохоронних органів у Росії та на непідконтрольній України проводили спеціальне судове провадження.

Щодо інших співучасників (зокрема, командира цієї роти спецпідрозділу «Беркут», його заступника та шести співробітників) справи розглядає Святошинський районний суд Києва.

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Нагадаємо, Офіс Генпрокурора раніше повідомив, що в Україні заочно судитимуть втікачів з числа керівництва МВС України у справах Майдану. 

Навесні колишньому командирові львівського “Беркуту” повідомили про нову підозру в справі Майдану. А до цього Верховний Суд скасував виправдувальний вирок ексберкутівцю, який катував майданівців.

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