Ворог завдає вогневих ударів на Лимансько-Куп’янському напрямку

За минулу добу на цьому напрямку ліквідували 48 окупантів та низку різної техніки.

Наразі немає бойових зіткнень з противником на Лимансько-Куп’янському напрямку, проте не припиняються ворожі обстріли українських позицій.

Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“На Лимано-Куп’янському напрямку ми відзначаємо затишшя лише в тому плані, що там поки що не відбувається бойових зіткнень, проте противник не припиняє завдавати вогневих ударів, зокрема застосовує артилерію замість “м’ясних” штурмів”, – зазначив Євлаш.

За його словами, ворог економить боєприпаси. За минулу добу відбулося 514 артилерійських обстрілів позицій українських захисників і ще 11 разів противник застосував авіацію.

“48 окупантів вдалося ліквідувати за добу нашим оборонцям, а також знищити низку різної техніки, зокрема танк Т-72, одну МТЛБ, “Мста-С”, дві “Мста-Б – 152-міліметрові установки, також один “Ураган” та дві системи “Град”, два БпЛА “Ланцет” та одну вантажівку, яка підвозила боєприпаси до передньої лінії зіткнення”, – розповів Євлаш.

Нагадаємо, 5 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог готує черговий наступ на Лиманському напрямку.