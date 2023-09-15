У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела

Під час сьогоднішніх обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли "документ" зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Він передбачає перейменування цих областей у так звані краї, широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Про це повідомили джерела LB.ua серед правоохоронців.

Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

"Цинізм ситуації у тому, що саме в липні 2014 року Шуфрич публічно заявляв, що обидва його сини підуть воювати в АТО, якщо їх призвуть. А в цей час готував документи, які підривали суверенітет та територіальну цілісність України", – наголосили співрозмовники.

Фото: джерела серед правоохоронців Фото: джерела серед правоохоронців Фото: джерела серед правоохоронців Фото: джерела серед правоохоронців

Нагадаємо, сьогодні з самого ранку у народного депутата Нестора Шуфрича проходять слідчі дії. Під час обшуків виявили заборонену символіку та російські медалі.

Офіційних повідомлень про слідчі дії в нардепа поки немає, але співрозмовники редакції зазначили, що Шуфрич може отримати підозру в державній зраді за роботу на російського агента Сівковича.