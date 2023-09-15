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МО Британії: удар по суднобудівному заводу створює для флоту РФ серйозну проблему техобслуговування

При цьому знищений “Ростов” був одним із чотирьох підводних човнів Чорноморського флоту, здатних стріляти крилатими ракетами.

МО Британії: удар по суднобудівному заводу створює для флоту РФ серйозну проблему техобслуговування
Фото: соцмережі

Вранці 13 вересня численні ракети вдарили по суднобудівному заводу «Севморзавод» у складі військово-морської бази Чорноморського флоту (ЧФ) Росії в Севастополі. Десантний корабель «Мінськ» і підводний човен типу «Кіло 636.3» «Ростов-на-Дону» були уражені під час ремонту в сухих доках, пише Міонборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки. 

Незважаючи на те, що Міністерство оборони Росії применшує пошкодження кораблів, дані з відкритих джерел свідчать про те, що «Мінськ» майже напевно був функціонально зруйнований, тоді як «Ростов», ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень.

Будь-яка спроба повернути підводний човен до експлуатації, ймовірно, займе багато років і коштуватиме сотні мільйонів доларів. Існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вилучення уламків із сухих доків виведе їх з експлуатації на багато місяців.

Це поставило б ЧФ перед серйозною проблемою щодо підтримки технічного обслуговування флоту.

Втрата «Ростова» вилучає один з чотирьох підводних човнів ЧФ, здатних стріляти крилатими ракетами, які відіграли значну роль у нанесенні ударів по Україні.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня внаслідок ударів ракетами та атаки надводними катерами на заводі пошкоджено два судна. Одне – це великий десантний корабель і він, судячи з супутникових фото, відновленню не підлягає. Друге – підводний човен, носій крилатих раке "Калібр". Дані щодо його стану точно поки невідомі. 

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