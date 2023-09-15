МО Британії: удар по суднобудівному заводу створює для флоту РФ серйозну проблему техобслуговування

При цьому знищений “Ростов” був одним із чотирьох підводних човнів Чорноморського флоту, здатних стріляти крилатими ракетами.

Вранці 13 вересня численні ракети вдарили по суднобудівному заводу «Севморзавод» у складі військово-морської бази Чорноморського флоту (ЧФ) Росії в Севастополі. Десантний корабель «Мінськ» і підводний човен типу «Кіло 636.3» «Ростов-на-Дону» були уражені під час ремонту в сухих доках, пише Міонборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки.

Незважаючи на те, що Міністерство оборони Росії применшує пошкодження кораблів, дані з відкритих джерел свідчать про те, що «Мінськ» майже напевно був функціонально зруйнований, тоді як «Ростов», ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень.

Будь-яка спроба повернути підводний човен до експлуатації, ймовірно, займе багато років і коштуватиме сотні мільйонів доларів. Існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вилучення уламків із сухих доків виведе їх з експлуатації на багато місяців.

Це поставило б ЧФ перед серйозною проблемою щодо підтримки технічного обслуговування флоту.

Втрата «Ростова» вилучає один з чотирьох підводних човнів ЧФ, здатних стріляти крилатими ракетами, які відіграли значну роль у нанесенні ударів по Україні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 September 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tKSmS6UlRk



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NsvSVAkC60 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 15, 2023

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня внаслідок ударів ракетами та атаки надводними катерами на заводі пошкоджено два судна. Одне – це великий десантний корабель і він, судячи з супутникових фото, відновленню не підлягає. Друге – підводний човен, носій крилатих раке "Калібр". Дані щодо його стану точно поки невідомі.