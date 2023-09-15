СБУ прийшла з обшуком до нардепа Нестора Шуфрича. Поки що він не затриманий

СБУ прийшла з обшуком до народного депутат Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ). Поки що нардеп не затриманий.

Він фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним депутатом, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем. Про це повідомили джерела LB.ua серед правоохоронці.

Як повідомляють наші джерела, його підозрюють у державній зраді.

"Очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним з рупорів кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що наша держава – штучне утворення. Тепер у нього буде більше часу почитати за ґратами нормальну історичну літературу", – зазначили співрозмовники редакції.

Чекаємо деталі від СБУ.

Нестор Шуфрич досі не позбавлений депутатського мандату і досі очолює парламентський комітет з питань свободи слова. У Верховній Раді сидить іще з третього скликання. Винятком стало пʼяте скликання, яке тривало лише трохи більше року. Був у різних політсилах, переважно проросійських. Починав у СДПУ(о), потім пішов у "Не так" і до "Партії регіонів", що після революції переназвалася в ОПЗЖ.

Нагадаємо, Сівкович разом із колишнім першим віцепремʼєром Андрієм Клюєвим за завданням Росії відравляли до України агентів російських спецслужб. Для роботи проти України вони створили "офіс", де працювали, зокрема, кадрові співробітники Пʼятої служби ФСБ РФ.

Серед сплячих агентів були ексголова управління СБУ в Криму Олег Кулініч. За два роки до вторгнення Сівкович дав Кулінічу завдання красти секретні внутрішні документи СБУ. Вони також вступили в змову, щоб сприяти іншому ймовірному російському шпигуну – ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову.

В одній тільки Київській області викрили 15 компаній, що працювала на підозрюваного в держзраді та шпигунстві Сівковича.