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Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду: крім ордера на арешт Путіна, будуть і інші результати

Сторони обговорили наближення реальної відповідальності за російські воєнні злочини.

Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду: крім ордера на арешт Путіна, будуть і інші результати
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. 

Про це повідомляє Офіс президента. 

“Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом – абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже є перший чіткий результат – історичний ордер на арешт Путіна. Будуть і всі інші справедливі результати, зауважив президент.

Нагадаємо, нещодавно у Києві запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду. Він є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Торік у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.

Цьогоріч улітку США передали докази воєнних злочинів Росії до МКС. Також у Гаазі запрацював Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії

Після теракту росіян на Каховській ГЕС представники Міжнародного кримінального суду відвідали затоплені райони Херсона.

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