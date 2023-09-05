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Ворог готує черговий наступ на Лиманському напрямку, - Міноборони

Українські військові готуються дати ворогу гідну відсіч.

Ворог готує черговий наступ на Лиманському напрямку, - Міноборони
Ганна Маляр
Фото: Telegram/Ганна Маляр

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог готує черговий наступ на Лиманському напрямку.

“Ще два тижні тому Куп’янський напрямок був «епіцентром», і окупанти докладали усіх зусиль для просування там, щоб прорвати оборону і дійти до Куп’янська, але ЗСУ зупинили ворога… Ворога знищили, знищили техніку, знищили озброєння, знищили людей. Власне, вони там, і на Куп’янському, і на Лиманському напрямках відновлюють свої війська, замінюють людей, підтягують техніку на заміну. І може здатися, що там менше обстрілів, але інтенсивність там дуже висока”, – наголосила Ганна Маляр.

За її словами, на Лиманському напрямку щодня близько восьми ворожих атак відбивають Сили оборони.

“Ситуація гаряча. Але росіяни все одно продовжують готуватися до чергового наступу. Тобто ось так, як хвилями воно йде, вони готуються до того, щоб там активізуватися”, – зазначила Ганна Маляр.

При цьому українські військові, штаби і командування готуються до того, щоб дати окупантам відсіч.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб повідомив, що українська армія мала успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка. Наступальна операція триває на Бахмутському і Мелітопольському напрямках, а на Авдіївському та Марʼїнському захисники стримують наступ ворога. 

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