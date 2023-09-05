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РФ вивела у Чорне море 10 кораблів, серед них немає ракетоносіїв

Один ворожий корабель перебуває в Азовському морі.

РФ вивела у Чорне море 10 кораблів, серед них немає ракетоносіїв
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Станом на ранок 5 вересня Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 10 кораблів, ракетоносіїв серед них немає.

Про це заявила в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Корабельне угруповування залишається у розгорнутому складі. Як правило, 10 кораблів тримають. Зараз у Чорному морі саме так і є, та один – в Азовському. Ракетоносії заведені у пункти", – зазначила Гуменюк.

Вона додала, що у напрямку Кінбурнської коси ворог час від часу демонструє свою присутність, а також продовжує обстрілювати населені пункти, прицільно б'ючи по тих місцях, де може зберігатися сільськогосподарська продукція.

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Нагадаємо, вдень 3 вересня Росія вивела у Чорне море ракетний корабель "Буян-М". Спорядження ракетоносія сягало восьми "Калібрів". Учора ракетоносіїв не було. 

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