Минулої доби, 4 вересня, під ворожими обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківщини.
Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа. Через обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп'янського району спалахнула лісова пожежа у Сеньківському лісництві.
Близько 12:00 біля села Одноробівка Богодухівського району під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав.
Вчора ввечері, близько 21:30, по селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав 2 удари керованими авіабомбами. Зруйнована будівля дитсадка поруч зі школою. Зафіксоване влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає.
Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6,7 га території та знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, протягом неділі 3 вересня росіяни обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Унаслідок атак було пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі. Поранення дістав чоловік.