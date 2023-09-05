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Учора ворог обстрілював чотири райони Харківщини, зруйнована будівля дитсадка

Люди не постраждали.

Учора ворог обстрілював чотири райони Харківщини, зруйнована будівля дитсадка
Фото: Олег Синєгубов

Минулої доби, 4 вересня, під ворожими обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа. Через обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп'янського району спалахнула лісова пожежа у Сеньківському лісництві.

Фото: Олег Синєгубов

Близько 12:00 біля села Одноробівка Богодухівського району під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав.

Вчора ввечері, близько 21:30, по селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав 2 удари керованими авіабомбами. Зруйнована будівля дитсадка поруч зі школою. Зафіксоване влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає.

Фото: Олег Синєгубов

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6,7 га території та знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.

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Нагадаємо, протягом неділі 3 вересня росіяни обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Унаслідок атак було пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі. Поранення дістав чоловік.

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