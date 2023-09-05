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Залужний призначив воєнкомом Львівської області Героя України Чаюка

Чаюк – учасник віни з Росією ще з її першого етапу. 

Залужний призначив воєнкомом Львівської області Героя України Чаюка
Денис Чаюк під час представлення колективу
Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

Керівником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки став полковник Денис Чаюк.

Це захисник України, який в квітні 2022 був нагороджений президентом найвищою державною нагородою – орденом "Золота Зірка" із присвоєнням звання Героя України. Про призначення Львівський обласний ТЦК повідомив у Facebook.

"Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним було призначено начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки – полковника Дениса Чаюка", – йдеться у повідомленні. 

41-річний Денис Чаюк брав участь у війні РФ проти України ще на етапі АТО. Був учасником боїв за Луганський аеропорт. Від початку повномасштабного вторгнення став заступником командира 128-ї окремої гірської-штурмової бригади, воював у Запорізькій області. Має поранення. 

Нагадаємо, що в серпні за рішення Ради національної безпеки та оборони вирішили звільнити усіх обласних воєнкомів. Рішення ухвалили через численні випадки корупції, зокрема й за схеми ухилянства. Замість звільнених рекомендували призначити поранених на війні офіцерів. 

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