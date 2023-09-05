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Сьогодні весь день із нашими воїнами; дуже корисно почути від тих, хто йде в бій, чого саме не вистачає, - Зеленський

Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників Ставки, запевнив президент.

Сьогодні весь день із нашими воїнами; дуже корисно почути від тих, хто йде в бій, чого саме не вистачає, - Зеленський
Фото: Прсслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський провів 4 вересня на Донеччині із українськими бійцями. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні увесь день – із нашими воїнами”, - написав він. 

Верховний головнокомандувач відвідав бійців 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 38-ї окремої бригади морської піхоти.

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“Надзвичайно важливо – підтримати наших воїнів, поспілкуватися з комбригами, комбатами. Це дуже-дуже корисно – почути від тих, хто йде у бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників Ставки. Особливо щодо РЕБ – усе почули, хлопці”, - запевнив президент.

Голова держави також нагородив військових лікарів, подякував колективам стабпунктів.

Володимир Зеленський також відзначив хоробрість наших бійців - понад 50 нагород. Вручив “Золоті Зірки” Героям України – майору Олегу Дмитруку, ДШВ, та полковнику Віктору Сікозі, морська піхота. 

Нагадаємо, днями про ситуацію на сході України, постачання боєприпасів та евакуацію поранених йшлося на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Міністерство оборони відзвітувало, що є домовленість про поставку в Україну великої партії броньованих “медеваків”.

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