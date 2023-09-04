Комбати наголосили на дедалі більшій потребі у БпЛА та антидронових засобах, вказали на недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів.

Президент Володимир Зеленський відвідав із робочою поїздкою Донеччину і побував у командних пунктах військових з’єднань, які воюють у складі оперативно-тактичного угруповання «Донецьк».

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський, а також командувач морської піхоти й ОТУ «Донецьк» Юрій Содоли і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк відвідали командні пункти 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Президент заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності угруповання, статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.

Комбати наголосили на дедалі більшій потребі у БпЛА та антидронових засобах, вказали на недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів.

Зеленський і військові обговорили створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції і вивільнить час командирів для бойової роботи. Також ішлося про способи підвищення мотивації воїнів.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, днями про ситуацію на сході України, постачання боєприпасів та евакуацію поранених ішлося на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Міністерство оборони відзвітувало, що є домовленість про поставку в Україну великої партії броньованих “медеваків”.