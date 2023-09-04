Президент Володимир Зеленський відвідав із робочою поїздкою Донеччину і побував у командних пунктах військових з’єднань, які воюють у складі оперативно-тактичного угруповання «Донецьк».
Про це йдеться на сайті глави держави.
Зеленський, а також командувач морської піхоти й ОТУ «Донецьк» Юрій Содоли і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк відвідали командні пункти 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 38-ї окремої бригади морської піхоти.
Президент заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності угруповання, статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.
Комбати наголосили на дедалі більшій потребі у БпЛА та антидронових засобах, вказали на недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів.
Зеленський і військові обговорили створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції і вивільнить час командирів для бойової роботи. Також ішлося про способи підвищення мотивації воїнів.
Нагадаємо, днями про ситуацію на сході України, постачання боєприпасів та евакуацію поранених ішлося на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.
Міністерство оборони відзвітувало, що є домовленість про поставку в Україну великої партії броньованих “медеваків”.