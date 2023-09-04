40% території Харківської області є потенційно небезпечною, - Клименко

Лише піротехніками ДСНС було знешкоджено понад 76,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

За підрахунками фахівців, 40% території Харківської області є потенційно небезпечною через вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Він додав, що за час проведення розмінування лише піротехніками ДСНС було знешкоджено понад 76,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Також Ігор Клименко обговорив з головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим питання реконструкції та будівництва укриттів, зокрема в навчальних закладах.

“Під час проведення підготовчих робіт необхідно врахувати нові державні будівельні норми”, – наголосив голова МВС.

Нагадаємо, у с. Одноробівка Богодухівського району Харківської області під час польових робіт підірвався на боєприпасі трактор. А 28 серпня у Балаклійській громаді Ізюмського району на Харківщині на боєприпасі підірвався дистанційно керований трактор. Минулося без постраждалих.