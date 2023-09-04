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40% території Харківської області є потенційно небезпечною, - Клименко

Лише піротехніками ДСНС було знешкоджено понад 76,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. 

40% території Харківської області є потенційно небезпечною, - Клименко
Фото: pivdenukraine.com.ua

За підрахунками фахівців, 40% території Харківської області є потенційно небезпечною через вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Він додав, що за час проведення розмінування лише піротехніками ДСНС було знешкоджено понад 76,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. 

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Також Ігор Клименко обговорив з головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим питання реконструкції та будівництва укриттів, зокрема в навчальних закладах. 

“Під час проведення підготовчих робіт необхідно врахувати нові державні будівельні норми”, – наголосив голова МВС.

Нагадаємо, у с. Одноробівка Богодухівського району Харківської області під час польових робіт підірвався на боєприпасі трактор. А 28 серпня у Балаклійській громаді Ізюмського району на Харківщині на боєприпасі підірвався дистанційно керований трактор. Минулося без постраждалих.

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