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На Харківщині підірвався трактор

Обійшлося без жертв.

На Харківщині підірвався трактор
Фото: Генштаб

У Балаклійській громаді Ізюмського району на Харківщині на боєприпасі підірвався дистанційно керований трактор.

Про це повідомила у Facebook пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

«28 серпня поблизу с. Явірське Балаклійської громади під час розмінування фермерського поля підірвався трактор марки «Т-150» на невідомому вибухонебезпечному пристрої, залишеному окупантами. Він був модернізований під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих» , – сказано у повідомленні.

У ДСНС додали, що у вказаному районі присутня висока замінованість території.

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Нагадаємо, що 21 серпня під Харковом тракторист підірвався на протитанковій міні й дістав поранення середньої тяжкості.

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