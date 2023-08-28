На Харківщині підірвався трактор

У Балаклійській громаді Ізюмського району на Харківщині на боєприпасі підірвався дистанційно керований трактор.

Про це повідомила у Facebook пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

«28 серпня поблизу с. Явірське Балаклійської громади під час розмінування фермерського поля підірвався трактор марки «Т-150» на невідомому вибухонебезпечному пристрої, залишеному окупантами. Він був модернізований під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих» , – сказано у повідомленні.

У ДСНС додали, що у вказаному районі присутня висока замінованість території.

Нагадаємо, що 21 серпня під Харковом тракторист підірвався на протитанковій міні й дістав поранення середньої тяжкості.