З Куп’янського району Харківщини евакуювали ще 715 людей, – Синєгубов

Станом на 28 серпня в ході обов’язкової евакуації з Куп’янського району Харківської області вивезено 715 людей, у тому числі 165 дітей.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, самостійно залишили громади, що перебувають під постійними обстрілами, 718 людей. Серед них – 178 дітей. Таким чином, усього з 9 серпня з небезпечних районів Купʼянщини евакуйовані 1 433 людини, в тому числі 343 дитини.

"Дякуємо волонтерам та усім, хто допомагає здійснювати евакуацію. Цивільних мешканців, які досі залишаються жити під обстрілами, закликаємо звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру за телефонами: +380507890124 та +380637896474", – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, заявила, що з Василівського та Пологівського районів Запорізької області буде оголошена обов’язкова евакуація дітей. З п’яти населених пунктів буде вивезено 54 дитини.