"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоВійна

З Куп’янського району Харківщини евакуювали ще 715 людей, – Синєгубов

Серед них – 165 дітей.

З Куп’янського району Харківщини евакуювали ще 715 людей, – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Станом на 28 серпня в ході обов’язкової евакуації з Куп’янського району Харківської області вивезено 715 людей, у тому числі 165 дітей.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, самостійно залишили громади, що перебувають під постійними обстрілами, 718 людей. Серед них – 178 дітей. Таким чином, усього з 9 серпня з небезпечних районів Купʼянщини евакуйовані 1 433 людини, в тому числі 343 дитини.

"Дякуємо волонтерам та усім, хто допомагає здійснювати евакуацію. Цивільних мешканців, які досі залишаються жити під обстрілами, закликаємо звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру за телефонами: +380507890124 та +380637896474", – наголосив очільник ОВА.

 

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, заявила, що з Василівського та Пологівського районів Запорізької області буде оголошена обов’язкова евакуація дітей. З п’яти населених пунктів буде вивезено 54 дитини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies