Президентка Молдови сподівається, що Україна невдовзі отримає додаткову допомогу, щоб повернути втрачені території

"Всі мають розуміти, що якщо Україні не допомогти, то Росія не зупиниться на Україні чи Молдові..", - підкреслила Санду.

Президентка Молдови Мая Санду заявила в інтерв'ю CNN, що "Україні необхідно отримати більше підтримки". Санду сподівається, що наша держава невдовзі отримає додаткову допомогу.

"Всі мають розуміти, що якщо Україні не допомогти, то Росія не зупиниться на Україні чи Молдові... Найближчим часом надійде додаткова допомога, щоб Україна могла повернути свої території, і ми побачимо кінець цієї божевільної війни", - сказала Санду.

У Придністровському регіоні, де незаконно дислокуються російські війська, ситуація погіршилася через російське повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, додала президентка Молдови.

Тоді ж російських дипломатів видворили з країни, а росіяни вислали молдовських.

"Коли люди з Росії намагаються повалити демократично обраний уряд, це дуже явна ознака того, що до цієї країни немає поваги", - сказала президентка Молдови.

Нагадаємо, раніше Мая Санду заявила, що у Молдові панує мир завдяки мужності українських військових та завдяки опору мирного населення російській військовій агресії.

Молдова минулого місяця вислала майже 60 російських дипломатів та співробітників посольства в Кишиневі.

Тим часом Єврокомісія перенаправить 135 млн євро на програми співпраці з Україною і Молдовою. Раніше ці кошти планували для Росії та Білорусі.