Єврокомісія перенаправить 135 млн євро на програми співпраці з Україною і Молдовою

Раніше ці кошти планували для Росії та Білорусі.

Європейська комісія перенаправить 135 млн євро на програми співпраці з Україною і Молдовою. Ці кошти раніше були заплановані для Росії та Білорусі.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Спершу гроші виділили на програми Interreg NEXT з Росією та Білоруссю на 2021-2027 роки.

"Рішення про скасування спочатку передбаченої співпраці з Росією та Білоруссю через наші програми Interreg є результатом жорстокої війни Росії проти України. Я рада, що кошти, які ми від початку планували на цю співпрацю, тепер підуть на програми ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю між регіонами ЄС та місцевими зацікавленими сторонами з українськими та молдавськими партнерами", - заявила комісарка з питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра.

Фінансування допоможе підтримати низку заходів, як-от "шляхи солідарності", розвиток транскордонних транспортних зв'язків, послуги з охорони здоров'я, освітні та дослідницькі проєкти, схеми соціальної інтеграції, а також зміцнення інституційного потенціалу органів державної влади України та Молдови. Крім того, участь у програмах Interreg також дає обом країнам переваги адміністративного потенціалу та досвід в управлінні та реалізації фондів ЄС.

Єврокомісія також вирішила, що регіони у Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у програмах співпраці з Росією та Білоруссю, можуть брати участь в інших чинних програмах Interreg.

Нагадаємо, ЄС виділяє майже €250 млн на розбудову транспортної інфраструктури з Україною та Молдовою, що дозволить полегшити український експорт.

Крім того, Єврокомісія створює механізм для підтримки відбудови України у розмірі 50 млрд євро. Виплати почнуться з початку 2024 року.