Банк блоку БРІКС випустив перші облігації південноафриканських рандів

Фінустанова створена для того, щоб дати членам БРІКС − Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР − більший контроль над фінансуванням.

Банк розвитку, заснований так країнами блоку БРІКС, закрив аукціон із продажу своїх перших облігацій у південноафриканських рандах.

Про це пише Reuters.

Дві облігації Нового банку розвитку (NDB), п'ятирічна облігація на 1 мільярд рандів (52,3 мільйона доларів) та трирічна облігація на 500 мільйонів рандів, залучили загалом 2,67 мільярда рандів.

Міністр фінансів ПАР заявив, що НБР, створений для того, щоб дати членам БРІКС − Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР − більший контроль над фінансуванням розвитку, недостатньо кредитує в місцевій валюті.

Фінансовий директор Леслі Маасдорп заявив нещодавно, що банк прагне збільшити кредитування у місцевій валюті, більша частина якого досі здійснювалася в китайських юанях, приблизно з 22% до 30% до 2026 року, але існують обмеження на де-доларизацію.

Ринок облігацій Південної Африки в останні роки щосили намагався залучити нових емітентів, щоб задовольнити делалі більший попит з боку внутрішніх інвесторів, які шукають якісні кредитні активи.

Нагадаємо, у ПАР заявили, що понад 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до групи країн БРІКС. Питання швидкого розширення групи стане головним на порядку денному саміту 22-24 серпня.